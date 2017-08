If ... Heute | ARTE | 22:10 - 00:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

England, 60er-Jahre: Mick (Malcolm McDowell), Wallace (Richard Warwick) und Johnny besuchen eine Elite-Schule. Demütigungen und Prügel durch Rektor und ältere Schüler sind an der Tagesordnug - bis die drei zurückschlagen. Original-Titel: If.... Laufzeit: 110 Minuten Genre: Drama, GB 1968 Regie: Lindsay Anderson Schauspieler: Mick Travers Malcolm McDowell Das Mädchen Christine Noonan Wallace Richard Warwick Johnny David Wood Rowntree Robert Swann Rektor Peter Jeffrey