Die Krimireihe, die seit 1970 ausgestrahlt wird, zeigt Ermittler-Teams in verschiedenen Städten oder Regionen Deutschlands, in Österreich und der Schweiz. Die einzelnen Rundfunkanstalten sind dabei für die Ermittler in ihrem Sendegebiet zuständig - jede verfügt über mindestens ein Ermittlerteam. Die Reihe versucht, den Alltag abzubilden und greift häufig aktuelle gesellschaftliche Themen auf.