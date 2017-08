Prinzessin Maleen liebt den Landgrafen Konrad. Doch ihr Vater, Fürst Theodor hat andere Pläne: Maleen soll seinen Verbündeten, den verschlagenen Baron Raimund heiraten. Als Maleen sich wehrt, lässt ihr Vater sie zur Strafe für sieben Jahre in einen Turm sperren. Prinzessin Maleen liebt den wenig standesgemäßen Landgrafen Konrad. Ihr Vater, Fürst Theodor, hat andere Pläne: Zunächst will der Fürst einen Feldzug, zu dem ihn sein Verbündeter, der verschlagene Baron Raimund, getrieben hat, erfolgreich bestehen - danach soll Maleen den ungeliebten Raimund ehelichen. Maleen jedoch wehrt sich und der Fürst lässt sie in einen Turm sperren. Dort soll sie Konrad vergessen. Nach sieben Jahren schafft es Maleen zu fliehen. Fürst Theodor hat Krieg und Leben verloren, sein Schloss liegt in Trümmern. Sie macht sich auf den Weg - auf der Suche nach Essen, Arbeit und Konrad. Auch Graf Konrad hat sieben Jahre auf seine Liebste gewartet. Als er den Gefängnisturm leer und davor frische Gräber findet, muss er annehmen, dass auch Maleen in den Wirren des Krieges umgekommen ist. Um sein Gut zu retten, entschließt er sich, um die Edle Walpurga von Schwarztal zu freien. Schweren Herzens hält er um ihre Hand an. Inzwischen erreicht Maleen Konrads Gut und verdingt sich dort als Magd. Nach den Gebrüdern Grimm