Die Hochzeit meines besten Freundes Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:20 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

All die Jahre war sich Julianne sicher, dass sie im Notfall ihren besten Freund Michael heiraten könnte, wenn sie niemand Besseren trifft. Doch nun lädt er sie zu seiner Hochzeit ein und Julianne erkennt zu spät, dass sie ihn immer geliebt hat. Nun will sie alles daran setzen, ihn von seinen Hochzeitsplänen abzubringen. Original-Titel: My Best Friend's Wedding Laufzeit: 125 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 1997 Regie: P. J. Hogan FSK: 6 Schauspieler: Julianne Potter Julia Roberts Michael O'Neal Dermot Mulroney Kimmy Wallace Cameron Diaz George Downes Rupert Everett Walter Wallace Philip Bosco Joe O'Neal M. Emmet Walsh