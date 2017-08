Die britische Zoologin Liz Bonnin begibt sich auf eine Reise rund um den Globus, um besonders ungewöhnliche tierische Verbindungen ausfindig zu machen. Aus nächster Nähe beobachtet die Expertin dabei ziemlich bizarre Tierfreundschaften: In einer Auffangstation in Atlanta, Giorgia trifft sie den Schwarzbären 'Balu', den Königstiger "Shir Khan" und den Löwen 'Leo', die vor 12 Jahren als Babys aus einer schlimmen Haltung gerettet wurden und seither unzertrennlich sind. In Südafrika hat der Jaguar "Jag" den Jack Russell Terrier "Bullet" eben nicht zum Fressen gern, sondern spielt mit ihm, wann immer es geht. Liz Bonnin lernt das Wasserschwein "Cheesecake" kennen, eine echte Super-Nanny, die schon mehrere Würfe von verwaisten Hundewelpen großgezogen hat. Sie begegnet dem Orang Utan 'Hanuman', der sich hingebungsvoll um den Jagdhund "Roscoe" kümmert, fast so als wäre er sein Haustier. Und das sind nur einige der wirklich herzergreifenden tierischen Verbindungen, die die Zuschauer erwarten. Liz Bonnin sucht außerdem nach wissenschaftlichen Erklärungen für diese Paarungen: Wie gelingt es so unterschiedlichen Tierarten, ihre wilden Instinkte zu überwinden und zueinander zu finden, ohne sich Schaden zuzufügen? Und welchen Nutzen haben die jeweiligen Partner von ihrer ungewöhnlichen Freundschaft?