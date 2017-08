In dieser Folge "Grill den Henssler Sommer-Special" wollen Schauspielerin Mimi Fiedler, Comedian Chris Tall und Moderatorin Evelyn Weigert Steffen Henssler ordentlich einheizen und beweisen, wessen Kohlen heißer glühen. Chris Tall und Evelyn Weigert kennen bereits das Gefühl, den Hamburger Star-Koch in seine Schranken zu weisen, während Mimi Fiedler noch an ihrer letzten Niederlage zu knabbern hat. Doch mit Ali Güngörmüs als Koch-Coach soll sich das Blatt wenden und der Koch-King am liebsten dreimal Federn lassen müssen. So macht Mimi Fiedler mit ihrer sommerlichen Vorspeise den Anfang, Chris Tall grillt eine herzhaft-süße Kombi als Hauptgericht und Evelyn Weigert will mit ihrer Dessert-Paradedisziplin gegen Steffen Henssler punkten. Doch am Ende haben dies drei ganz andere Personen zu entscheiden - nämlich die Jury! Dieses Mal gibt sich Koch-Legende Johann Lafer an der Seite von Sterneköchin Maria Groß und Genießer Reiner Calmund die Ehre, die Gerichte zu bewerten.