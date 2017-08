Jack the Giant Killer Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt An seinem 18. Geburtstag bekommt Jack von einem Boten seines leiblichen Vaters eine Tüte mit Bohnensamen überreicht. Kaum gepflanzt, beginnt eine gigantische Zauberbohne zu wachsen. Jack klettert hinauf und gelangt in eine Welt, bewohnt von Riesen. Als diese herauskriegen, wie sie auf die Erde kommen, um sie zu zerstören, muss Jack blitzschnell handeln. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 2013 Regie: Mark Atkins FSK: 12 Schauspieler: Agent Hinton Ben Cross Serena Jane March Jack Krutchens Jamie Atkins Newald Krutchens Harry Dyer Lisa Russell Vicki Glover Nigel Mason Julian Boote Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets