Heute treten unter anderem an: Johannes Schwitzgebel, die Geschwister Lasse und Lotta Simson oder der ehemaliger Kunstturner und 'Dance Dance Dance'-Gewinner Philipp Boy. Mit seiner Irokesen-Frisur fällt Matthias Clementi auf - seine Freundin brauchte drei Stunden, bis die Frisur saß. Bleiben die Haare bis zum Ende des Parcours trocken? Neue Hindernisse in dieser Show sind u.a. der Schleuderstamm, die schwebenden Stufen und in der Halbfinalqualifikationsrunde die große Stammrutsche, der Schmetterling mit Seil und die Hangelfenster.