Auf ungewöhnliche Art lernt Obstbäuerin Louise den gutaussehenden Pierre kennen: Er läuft ihr eines Abends vors Auto. Um seine Schrammen zu versorgen, nimmt ihn die alleinerziehende Witwe mit nach Hause. Dort fühlt sich ihr Gast sofort heimisch und macht keine Anstalten, wieder zu gehen. Pierre schafft es sogar, sich mit Louises beiden Kindern anzufreunden. Da sie um ihren Mann trauert und vor der Pleite steht, geht ihr das bald zu weit - zumal sie erfährt, warum sich Pierre manchmal sonderbar verhält und weshalb er in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Leicht wird sie ihren neuen Bekannten nicht los. Denn er beginnt, sich wie ein Schutzengel um Louise zu kümmern. Der sonnige Zauber der Provence wirkt auch in "Birnenkuchen mit Lavendel" und den deutschen Kinos: Knapp 700.000 Besucher waren von der ungewöhnlichen Liebeskomödie mit Virginie Efira und Benjamin Lavernhe begeistert. Voller Leichtigkeit und Feingefühl erzählt Éric Besnard in "Birnenkuchen mit Lavendel" die Geschichte einer ungewöhnlichen Romanze. Garniert mit traumhaft schönen Bildern der sonnendurchfluteten Provence, spielen die beliebte Schauspielerin Virginie Efira und Benjamin Lavernhe, Mitglied der Comédie-Française, zwei ganz besondere Menschen, die sich auf märchenhafte Weise vorsichtig näherkommen. Ein kitschfreier Wohlfühlfilm, der in eine Welt voller kleiner Wunder einführt.