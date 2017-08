Während des Martinszuges wurde Willich, der Pferdeführer von Sankt Martin, erschossen. Jan Schulte, der bei dem Umzug den Sankt Martin dargestellt hat, erlitt einen Streifschuss. Doch wem galt das Attentat? Willich war ein Schwerenöter und hat sich an so ziemlich jede Frau im Ort rangemacht, und Schulte wollte eine Kita bauen und sich so den Zorn der konservativen Hengascherinnen zugezogen.