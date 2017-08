Das grenzt an Liebe Heute | ONE | 15:40 - 17:10 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Der Immobilienmakler Oren Little (Michael Douglas) gibt sich wenig Mühe, die Herzen seiner Mitmenschen zu gewinnen. Seine Nachbarn piesackt der egoistische Miesepeter ungeniert, da ihm das Mehrfamilienhaus in der idyllischen Vorortsiedlung gehört. Ihn treibt nur noch eine Sache an: bei einem letzten Verkauf ordentlich Geld zu scheffeln, um sich dann im fernen Vermont zur Ruhe zu setzen. Mit seinem bisherigen Leben möchte der verbitterte Witwer ebenso abschließen wie mit seinem erwachsenen Sohn Luke (Scott Shepherd). Doch plötzlich steht Luke vor der Tür und vertraut die neunjährige Tochter Sarah (Sterling Jerins) für einige Monate seinem Vater an - von der dieser bislang nicht einmal wusste. Schon als Vater sah sich Oren als Fehlbesetzung, das möchte er als Opa nun tunlichst vermeiden und will Sarah am liebsten sofort wieder loswerden. Unerwartete Hilfe kommt von einer Nachbarin, der ebenfalls verwitweten Leah (Diane Keaton). Schnell wird sie so etwas wie eine Ersatzoma für das Mädchen. Oren beginnt, die lebenslustige Frau ins Herz zu schließen. Bei der Absicht, sie zu erobern, stellt sich der eingefleischte Zyniker jedoch alles andere als charmant an. Er ist nämlich ganz schön aus der Übung. Die Oscar-Preisträger Michael Douglas und Diane Keaton sind die Hauptdarsteller der romantischen Komödie 'Das grenzt an Liebe'. Als ungleiches Paar - Douglas ein egoistisches Scheusal und Keaton eine sentimentale Witwe - liefern sie sich einen funkelnden Schlagabtausch. Wie in seinem Genreklassiker "Harry und Sally" erzählt Regisseur Rob Reiner auch in diesem Film sehr unterhaltsam davon, dass aus Gegensätzlichkeit erst Freundschaft werden kann und dann Liebe. Dieses Mal in der etwas reiferen Single-Abteilung. Original-Titel: And So It Goes Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, USA 2014 FSK: 6 Schauspieler: Oren Little Michael Douglas Leah Diane Keaton Sarah Sterling Jerins Kate Annie Parisse Kyle Austin Lysy Ray Maurice Jones