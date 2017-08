Für immer Adaline Heute | ONE | 20:15 - 21:55 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Märchenhaft romantisches Drama mit "Gossip Girl" Blake Lively ('Café Society'). Seit einem Autounfall in den 30ern wird die 29-jährige keinen Tag älter. Kurz nach ihrem 100. Geburtstag stellen Hollywood-Legende Harrison Ford und Youngster Michiel Huisman ('Der große Trip - Wild') sie vor eine schwere Entscheidung. Packende Liebesgeschichte über die Epochen des letzten Jahrhunderts! San Francisco, 1937. Adaline Bowman verunglückt in einer Winternacht mit dem Auto. Ein Blitzschlag holt sie zurück ins Leben. Ihr jugendlicher Körper einer 29-jährigen altert seither keinen Tag mehr. Um ihr Geheimnis zu wahren, muss sie immer neue Identitäten annehmen. Nur ihre Tochter Flemming weiß Bescheid. Lange Beziehungen hat sie vermieden. Kurz nach ihrem 100. Geburtstag verliebt sie sich jedoch in den charismatischen, jungen Ellis Jones. Ein Besuch bei seinen Eltern erschüttert Adalines Welt. ca.101' Original-Titel: The Age of Adaline Laufzeit: 100 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, CDN 2015 Regie: Lee Toland Krieger FSK: 12 Schauspieler: Adaline Bowman Blake Lively Ellis Jones Michiel Huisman Kathy Jones Kathy Baker William Jones Harrison Ford Flemming Ellen Burstyn Kikki Jones Amanda Crew