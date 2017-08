1. Spieltag: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt, Borussia M'gladbach - 1. FC Köln. Brisanter Start mit dem Rhein-Derby. Waren die Duelle 2014/15 und 2015/16 eher ereignisarm (drei Tore in vier Partien), ging es in der Vorsaison rund: acht Treffer insgesamt, zwei Auswärtserfolge. Die Fohlen siegten 3:2, der Effzeh gewann im Borussia-Park mit 2:1. In 86 Bundesliga-Duellen der Erzrivalen gab's erst eine Begegnung an einem 1. Spieltag: 2003 feierte Gladbach ein 1:0 daheim.