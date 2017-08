96 Hours - Taken 3 Heute | RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ex-Agent Bryan Mills entdeckt in seiner Wohnung die Leiche seiner Ex-Frau Lenore - und gerät prompt selbst unter Mordverdacht, als im selben Moment die Polizei auftaucht. Plötzlich wird er selbst von CIA, FBI und dem erbarmungslosen Cop Franck Dotzler gejagt. Um seine Unschuld zu beweisen und sein Leben zu retten, macht er sich auf die Suche nach den wahren Killern. Zudem muss er die einzige Person beschützen, die ihm jetzt noch etwas bedeutet: seine Tochter Kim. (SV1) Original-Titel: Taken 3 Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionthriller, F 2015 Regie: Olivier Megaton, Luc Besson FSK: 12 Schauspieler: Bryan Mills Liam Neeson Franck Dotzler Forest Whitaker Lenore St. John Famke Janssen Kim St. John Maggie Grace Stuart St. John Dougray Scott Sam (Gilroy) Leland Orser Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets