Der Mord an einem Islam-Wissenschaftler ruft das Spezialistenteam vom NCIS auf den Plan. Die Agenten werden stutzig, als sie in Erfahrung bringen, dass sich das Opfer für die Freilassung eines in Guantanamo inhaftieren Mannes einsetzte. Das Vorgehen war von vielen unerwünscht, doch liegt hier auch der Hintergrund der kaltblütigen Tat? Bishop versucht unterdessen vor Gibbs ihre Beziehung zu einem Kollegen zu verheimlichen...