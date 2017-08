Es kann jeden treffen. Man glaubt sich gut versichert, hat aber oft keine Chance - wie Claudia Bernert. Sonst hätte sie dreißig Jahre Kampf um ihr Recht wohl nicht durchgehalten. 1984 kam ihr Sohn Daniel zur Welt, behindert. Ein Behandlungsfehler, davon ist sie überzeugt. Seither versucht sie, von der Versicherung des Arztes und der Hebamme Schadensersatz für ihren Sohn zu bekommen. Zweimal ging der "Fall Daniel" durch alle Instanzen, er ist immer noch nicht entschieden - nach dreißig Jahren. Im Zweifel nicht zahlen, das scheint die Methode der Versicherer in solchen Schadensfällen zu sein. Sie können sich dabei auf viele willige Helfer verlassen: Sachverständige, die fragwürdige Gutachten abgeben. Versicherungskonzerne pflegen auch Netzwerke, in denen sich Richter für Vorträge bezahlen lassen. Oder Politiker, die aus einem Regierungsamt in die Vorstandsetage der Konzerne wechseln. Claudia Bernert ist auch über zweifelhafte Gutachten gestolpert. Aber sie gibt nicht auf. Und seit sie einen neuen Anwalt hat, schöpft sie wieder Hoffnung.