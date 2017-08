Sonne, blaues Meer, wilde Berge und angenehme Temperaturen - die Kanarischen Inseln sind nicht nur im Sommer abwechslungsreiche Urlaubsziele. Gerade, wenn es hierzulande nicht Frühling werden will, herrschen auf Gran Canaria, Teneriffa & Co. ideale Bedingungen für Wanderungen, Ausflüge und Rundfahrten. Gran Canaria bietet eine vielfältige Landschaft in den unterschiedlichsten Klimazonen.