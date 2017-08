Die kampferprobten XXL-Schildkröten Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello müssen an einem Strang ziehen, um die Pläne von Oberschurke Shredder zu durchkreuzen. Der finstere Zeitgenosse sorgt mit seinen Handlangern für Angst und Schrecken in New York und nur die humanoiden Reptilien scheinen der Bedrohung gewachsen zu sein. Gemeinsam mit der hübschen Reporterin April nehmen die Ninja Turtles den Kampf auf...