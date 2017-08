Eine Reise in die Vergangenheit wartet auf Tony: Bei der Untersuchung des Mordes an einem Navyangehörigen trifft er auf seinen früheren Bekannten Anton - die beiden haben damals in Boston zusammen gearbeitet. Anton hat Tony Informationen weitergegeben und wurde vom ihm nicht ganz richtig behandelt. Doch Tony erhält eine Chance zur Wiedergutmachung...