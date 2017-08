Was diese Frau so alles treibt Heute | Bayern | 23:45 - 01:30 Uhr | Komödie Infos

Inhalt Gynäkologe Boyer (James Garner) ist genervt: Gattin Beverly (Doris Day) wird zum top bezahlten Star einer Seifen-Werbekampagne. Im Haushalt dreht sich alles nur noch um sie... Rollenklischees vom Band, aber sehr amüsant. Original-Titel: The Thrill of It All Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, USA 1963 Regie: Norman Jewison Schauspieler: Beverly Boyer Doris Day Dr. Gerald Boyer James Garner Mrs. Evelyn Fraleigh Arlene Francis Gardiner Fraleigh Edward Andrews der alte Tom Fraleigh Reginald Owen Olivia Zasu Pitts