Ein Serieneinbrecher treibt in Wolfratshausen sein Unwesen. Der Hausbesitzer August Kerschbaumer zahlt sogar mit dem Leben, nachdem er dem Kriminellen offenbar in die Quere gekommen ist. Die Beute vom Tatort: lediglich eine Geige. Die Geigenbaugesellin Valentina Bräuer wollte eigentlich nur ihren Geigenkurs bei Hannah Kerschbaumer antreten, als sie einen Einbruch entdeckt. Hubert und Staller schauen sich mit dem festen Vorsatz am Tatort um, den Serieneinbrecher der letzten Wochen endlich dingfest zu machen und entdecken dabei auf der Kellertreppe den toten Hauseigentümer August Kerschbaumer. Alles deutet darauf hin, dass er den Einbrecher überrascht hat und deshalb von ihm die Treppe hinuntergestoßen wurde. Ganz gegen seine Gewohnheiten hat der Einbrecher aber nicht nur Bargeld und Schmuck, sondern diesmal auch eine sündhaft teure Geige entwendet, die Kerschbaumer aufgekauft und von Geigenbauer Harald Krüger hatte restaurieren lassen. Hubert versucht zu vertuschen, dass er die Witwe Hannah Kerschbaumer noch von früher kennt: Sie war seine Geigenlehrerin. Als Hubert und Staller schließlich dem Einbrecher Ben Kiessling endlich auf die Spur kommen, müssen sie enttäuscht feststellen, dass er ausgerechnet für den Einbruch bei den Kerschbaumers ein Alibi hat und er somit auch als Mörder ausscheidet.