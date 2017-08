Balto und Jenna sind Eltern geworden. Die Freude ist groß und Baltos Kummer über das Wolfsblut in seinen Adern längst vergessen. Als frischgebackene Eltern genießen Balto und Jenna ihren turbulenten Nachwuchs. Doch sie wissen: sie werden ihre Kinder bald abgeben müssen. In Menschenhände. Damit jeder kleine Welpe nur in beste Hände kommt, suchen die fürsorglichen Eltern die neuen Herrchen selber aus. Es dauert nicht lange und für jedes Kind ist ein zu Hause gefunden. Bis auf die kleine Aleu. Kein Mensch will den Welpen haben. Balto ist der Grund sehr wohl bewusst: Aleu sieht man das Wolfsblut, das auch durch ihre Adern fließt, stark an. Balto weiß, wie seine Tochter sich fühlen muss, schließlich hat auch er seine Erfahrungen als Mischling gemacht. Und so entschließt er sich, Aleu die Wahrheit zu sagen. Kaum hat er der kleinen Hündin von ihrer Abstammung berichtet, nimmt das Unheil seinen Lauf. Aleu reißt aus. Sie will ihren Platz in der Welt finden. Als Wolfshund. Balto ist außer sich vor Angst. Die Wildnis steckt voller Gefahren. Um Aleu zu beschützen, macht er sich auf die Suche nach ihr. Dabei helfen ihm eine seltsame Stimme und ein Rabe. Als Balto Aleu endlich entdeckt, steckt sie in arger Not. Ein Bär bedroht sie. Balto kann Aleu retten, doch zur Rückkehr kann er seine Tochter nicht bewegen. Stattdessen begleitet er sie weiter auf ihrem Weg durch die Wildnis. Als sie auf ein Rudel Wölfe treffen, wird die Lage ernst. Denn die Wölfe lehnen Mischlinge ab. Dieses Rudel jedoch braucht einen neuen Führer. Aleu spürt, dass dies ihre Prüfung sein wird. Sie will die Wölfe zu neuen Jagdgründen über das vereiste Meer führen...