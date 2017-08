Fitness liegt im Trend. Die Experten in der Luftwaffe setzen ganz auf Hightech-Workout und gesundes Essen, welches speziell auf die Eurofighter-Piloten abgestimmt ist. In Berlin dagegen entstehen immer neue Fitnessstudios. Dabei wird das Training durch vegane Ernährung unterstützt oder die Sportler trainieren bei Musik in einer Club-Atmosphäre. Die n-tv Doku zeigt, wie die Profis ihre Klienten so schnell wie möglich fit machen wollen.