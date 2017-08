1 Europäischer Filmpreis Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Ihr Zuhause ist die Straße, die Nacht ihr Verbündeter: In einem Lieferwagen fährt Laura allein durch Schottland. Pechschwarzes Haar, blutrote Lippen, ständig auf der Suche nach Beute. In grellen Clubs, auf Parkplätzen und in dunklen Gassen findet sie immer willige Opfer: einsame, gelangweilte Männer, die auf schnellen Sex hoffen und der überirdischen Schönheit nichtsahnend in die Falle gehen. Wenn sie begreifen, was sie erwartet, ist es bereits zu spät: Die verführerische Vagabundin ist nicht von dieser Welt, und auf ihrem Heimatplaneten herrschen ganz spezielle kulinarische Vorlieben... Doch allmählich kommen Laura Zweifel an ihrer tödlichen Mission. Der Science-Fiction-Thriller, nach dem gleichnamigen Roman von Michel Faber, wurde größtenteils mit versteckter Kamera gedreht. So entstand ein faszinierendes Kunstwerk zwischen rauer Realität und surrealer Schönheit, das unter die Haut geht. Für die halluzinatorischen, heißkalten Bilder zeichnet Kameramann Daniel Landin verantwortlich, der sich vor allem mit innovativen Musikvideos für Kultstars wie David Bowie, Björk oder Radiohead einen Namen gemacht hat.