Das Leben von Anwalt Benni Hornberg gerät unvermittelt aus sämtlichen Fugen: Leo Oswald, ein alter Schulkamerad und Bennis einstiger bester Freund, ist zurück in Frankfurt am Main. Nach 20 Jahren und zahlreichen kriminellen Aktivitäten in Südamerika steckt Leo in ernsten Schwierigkeiten: Er wird beschuldigt, den Unternehmer Stefan Schwarz getötet zu haben. Und die Indizien, die Staatsanwältin Conni Leinfelder vorliegen, sind erdrückend. Benni, eigentlich Fachanwalt für Versicherungsrecht, ist nach anfänglichem Zögern fest entschlossen, seinem alten Freund Leo zu helfen. Er ignoriert dabei sämtliche eindringliche Warnungen seines Schwiegervaters Dr. Oskar Renners, in dessen renommierter Kanzlei er arbeitet. Renners ist im Moment vor allem damit beschäftigt, mit dem gerissenen Staranwalt Frederic Katzner und seinen übrigen Kanzlei-Partnern einen großen Versicherungsdeal über die Bühne zu bringen. Dass Katzner nicht mit offenen Karten spielt, bekommen beide Freunde sehr bald zu spüren. Aber auch der mit allen Wassern gewaschene Privatdetektiv Leo hat noch ein paar Geheimnisse parat, die er nicht mit seinem alten Freund Benni teilt. So fühlt sich Benni von seinem einzigen Freund zunächst verraten. Gerade in dem Augenblick muss Benni schmerzhaft erfahren, dass sich seine Frau Gabi auf eine heftige Affäre mit ihrem Yogalehrer eingelassen hat. Sein altes Leben scheint ihm endgültig zu entgleiten. Umso intensiver macht sich Benni nun an die Arbeit, um Leo herauszuhauen. Leo glaubt, den Mörder von Stefan Schwarz zu kennen. Der angesehene Unternehmer hatte auf einer exklusiven, privaten Sexparty die Escort-Dame Marie getroffen. Wenige Stunden später wurde die hübsche Studentin erschlagen aufgefunden. Zweifellos war Schwarz ihr Mörder. Was war an jenem Abend jedoch noch passiert? Leo hatte den Unternehmer aufgesucht, um ihn zur Rede stellen, doch offenbar ist ihm jemand zuvorgekommen, der dafür gesorgt hat, dass Schwarz für immer schweigt. Benni und Leo setzen alles auf eine Karte. Die Theorie über den wahren Hintergrund und die Täter im Fall der Ermordung von Stefan Schwarz, die der Versicherungsanwalt der Staatsanwältin Conni Leinfelder vorträgt, lässt diese zunächst nur ungläubig auflachen. Doch schließlich kann sie dem vorgeschlagenen, gewagten Deal der beiden Freunde nicht widerstehen. Jetzt müssen Benni und Leo allerdings nur noch zwei verängstigte Zeugen zum Reden bringen. Drei weitere Wiederholungsfolgen "Ein Fall für zwei" werden freitags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.