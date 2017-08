Mit einem Knopfdruck startete Willy Brandt am 25. August 1967 das Farbfernsehen in Deutschland. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Farbfernsehens in Deutschland erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen in vier großen Primetime-Shows an die größten TV-Momente seit 1967. In der ersten Show geht es um "Unsere größten Film- und Serienstars".