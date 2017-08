Jörg Zecher ist leidenschaftlicher Friseur und Inhaber des Friseursalons Fristyler in Wismar. Zusammen mit drei Angestellten zaubert er dort jede Wunschfrisur von Rockabilly bis zum neuesten Frisurentrend. Jahrelang war er erfolgreich auf unzähligen Wettbewerben, hat viele Preise gewonnen, war berufsbedingt als Trainer in über 20 Ländern unterwegs; aber sein Salon in Wismar bleibt sein Zuhause.