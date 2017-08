Das fast perfekte Dinner - Rechtstipps für den Restaurantbesuch Das Essen ist zu salzig, die Wartezeit zu lang, das Fleisch ist nicht medium rare oder die Nudeln sind schon kalt: Wenn im Restaurant nicht alles so läuft, wie man will, hat man sehr schnell einen Grund zur Beschwerde. Häufig sind die negativen Bewertungen jedoch subjektiv, und eine lange Wartezeit ist ebenso eine Frage der persönlichen Interpretation. Welche Rechte hat man in einem Restaurant, und was darf der Gastgeber im Gegenzug? Und stimmt es, dass für die Garderobe keine Haftung übernommen wird? Unser Experte Gilbert Häfner, Präsident des Landgerichts Dresden, klärt Ihre Fragen dazu live. - Das fast perfekte Dinner - Rechtstipps für den Restaurantbesuch