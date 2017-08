Die 28. BR-Radltour führt in diesem Sommer über sechs Etappen von Gunzenhausen in Mittelfranken bis nach Sonthofen im Allgäu. In jedem Tour-Ort warten auf alle Radler und Besucher erstklassige Pop- und Rockkonzerte. BR Fernsehen sendet die Highlights der Konzerte von Mark Forster, Marquess, Kim Wilde, Common Linnets, Max Giesinger, Tim Bendzko und Christina Stürmer am 17., 24. und 31. August. 3 Teile, wöchentlich