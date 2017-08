Je zwei Top-Athleten starten pro Runde gleichzeitig in den eigens dafür entwickelten Parallel-Parcours, sodass eine ganz neue Konkurrenzsituation entsteht, in der die Kandidaten nicht mehr bloß gegen die Uhr antreten. Die beiden Teams mit den schnellsten Zeiten kommen in das große Finale, aus dem wiederum nur ein Team als Sieger hervorgeht - und das heißersehnte Preisgeld mit nach Hause nehmen kann! Matt Isemann ('American Ninja Warrior'), Akbar Gbajabiamila ('American Ninja Warrior') und Schauspielerin und Journalistin Alex Curry moderieren das Sport-Spektakel.