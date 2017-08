Star Raiders: The Adventures of Saber Raine Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Am Ende der Galaxie geht es um nichts weniger als das Schicksal des gesamten Universums: Der Sternenabenteurer Saber Raine hat den so schwierigen wie verantwortungsvollen Auftrag, drei Elitesoldaten auf einer geheimnisvollen Mission zu begleiten. Die Prinzessin und der Prinz der Aresianer wurden entführt. Gegen die Macht aller bösen Kräfte: Sie müssen unbedingt gefunden werden. Laufzeit: 105 Minuten Genre: , USA 2016 FSK: 12 Schauspieler: Saber Raine Casper Van Dien Kandra Syn Cynthia Rothrock Sinjin James Lew Andromeda Sarah Sansoni Kor'Rok Mark Steven Grove Admiral Steele Adam Lipsius Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets