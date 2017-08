Weiteres Spin-Off der erfolgreichen „CSI“-Reihe. Hier geht es um Taten, die mit dem Internet und der virtuellen Realität in Verbindung stehen. Das Team um die FBI-Spezialagentin Avery Ryan befasst sich mit den besonders schweren Fällen und jagt die Verbrecher in schwer erreichbaren Bereichen des Internets. In dieser Folge geht es um ein gekidnapptes Kleinkind. Offenbar haben sich Cyberkriminelle in die Kinderzimmerkamera gehackt.