Mehr Termine Inhalt Pilotfolge zur neuen Reihe, die ab dem 15. Mai immer dienstags um 21.15 Uhr auf RTL läuft. Im Mittelpunkt steht Jim Longworth, der bei der Mordkommission in Chicago arbeitet. Dort fliegt er raus und muss gen Süden in die Provinz ziehen. Das stellt er sich gemütlich vor, doch schon bald bekommt er es mit einer Toten ohne Kopf und einem bissigen Reptil zu tun. Untertitel: Reptilien im Paradies Laufzeit: 55 Minuten Genre: Actionserie, USA 2012 Regie: Peter O'Fallon Folge: 1 Schauspieler: Jim Longworth Matt Passmore Callie Cargill Kiele Sanchez Carlos Sanchez Carlos Gómez Jeff Cargill Uriah Shelton Daniel Green Jordan Wall Mike Ogletree John Carroll Lynch