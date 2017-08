Die Aufführung des Magiers Maximilian in der Musikakademie endet tragisch: Während der Vorstellung bleibt seine Assistentin Nicole Wieland tot in der Zauberkiste liegen. Die Pathologin Dr. Eckstein vermutet, dass dem Opfer heimlich Rattengift verabreicht wurde. Maximilians Ehefrau Eva gerät in Verdacht. Ihr Verhältnis zu Nicole war keineswegs so ungetrübt, wie sie zunächst behauptet hat.