Frances ist erst süße 17, als sie sich in den Ferien mit ihrer Familie in Johnny, den Vortänzer des Sommercamps, verliebt. Als Penny, mit der Johnny normalerweise in der großen Unterhaltungsrevue auftritt, ausfällt, kommt Frances' große Chance. Beim Üben für die Show geht sie mit ihrem attraktiven Tanzpartner auf Tuchfühlung.