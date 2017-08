Sommer in Orange Heute | SWR BW | 23:30 - 01:10 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Eine Gruppe orange gewandeter Sannyasins, Anhänger von Bhagwan, entschliesst sich, auf einem geerbten Bauernhof im bayerischen Örtchen Talbichl ein Therapiezentrum zu bauen. Das bedeutet nicht nur einen kräftigen Kulturschock bei den alteingesessenen Einwohnern, sondern auch eine schwierige Situation für die Kinder Lili und Fabian, deren Mutter Amrita lieber mit einem Oberguru in Oregon beim Bhagwan Erleuchtung finden als weiter ernüchternde Diskussionen in der WG führen möchte. Laufzeit: 100 Minuten Genre: Komödie, D 2011 Regie: Marcus H. Rosenmüller FSK: 12 Schauspieler: Lili Amber Bongard Fabian Bela Baumann Amrita - Lilis und Fabians Mutter Petra Schmidt Schaller Siddharta Georg Friedrich Gopal Oliver Korittke Brigitte Daniela Holtz