Ein Alien namens Laura kommt in einer besonderen Mission auf die Erde: Sie ist für ihren Heimatplaneten auf der Suche nach Nahrung und zwar nicht irgendeiner. Menschenfleisch stellt dort nämlich eine besondere Delikatesse dar. Hierzu nimmt sie die Gestalt einer jungen, attraktiven Frau an und verführt Männer jedes Alters und Aussehens, um sie daraufhin zu töten und zu konservieren. Sie selbst ist eine kühle und unnahbare Persönlichkeit. Sie versteht nicht, was den Menschen als Spezies ausmacht, sondern sieht ihn nur als Beute. Doch als sie einen Mann am Strand beobachtet, wie er bei einer fremden Person Erste Hilfe leistet, beginnt sich ihre Sicht auf Menschen zu verändern; Laura sieht deren Mitleid und die Liebe, die sie ihren Mitmenschen entgegenbringen. Dadurch vollzieht sich allmählich auch eine Veränderung ihrer selbst, was sie von der Jägerin zur Gejagten werden lässt. Hyperstilisierte und sehr unheimliche Science-Fiction-Momente wechseln sich mit fast improvisiert wirkenden, alltäglichen Straßenszenen ab. Scarlett Johansson glänzt als undurchdringliche, verführerische Alienfrau, die mit ihrem makellosen nackten Körper in einer Welt aus Fußballfans mit Bierbäuchen und struppiger Körperbehaarung gelandet ist. Das Resultat ihrer allmählichen Vermenschlichung ist dann so unerwartet wie gruselig.