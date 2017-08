Scotland Yards Spezialeinheit UCOS löst ungeklärte Kriminalfälle. Die taffe DS Sandra Pullman leitet das Team der pensionierten Polizisten Steve McAndrew, Brian Lane und Gerry Standing. Nach 16 Jahren Haft wird Scott Bunce aus dem Gefängnis entlassen. Er wurde damals wegen des Mordes an seiner Frau Lauren verurteilt, beteuerte jedoch seine Unschuld. Standing hält den Mann für einen Lügner und möchte dem Verbrechen nun endgültig auf den Grund gehen. Obwohl Lane seine Zweifel an der Schuld von Scott Bunce hat, untersucht die UCOS den Fall. Das Team wird unterstützt von Mike Fleming, der den Fall vor 16 Jahren bearbeitet hatte. Schnell gerät Steffan King unter Verdacht, Lauren ermordet zu haben. King war damals ein Teil aus Bunces Bande und wurde verurteilt, weil er seine Freundin erstochen hatte. Als King angegriffen wird, gerät jedoch Bunce wieder in das Visier des Teams.