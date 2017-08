Bei Abrissarbeiten an einem ehemaligen Heizkraftwerks in Berlin-Weißensee findet man eine mumifizierte Leiche. Die Ermittlungen führen zurück ins Jahr 1991. In die Zeit also, als noch nicht klar war, wie es mit der Wirtschaft und den DDR-Betrieben weitergehen würde. In vielen Familien kam es wegen der Entwicklung zu Konflikten. Die Spezialisten prüfen, ob hier die Lösung ihres Falles liegt.