Mit Fleiß und Ausdauer hat sich Jessica Shepard im Polizeidienst nach oben gearbeitet und ihre Vergangenheit als Tochter eines Mörders hinter sich gelassen. Sie wechselt in ein Team in San Francisco, wo sie eine Mordserie an mehreren Männern aufklären soll. Schnell wird klar, dass alle Opfer etwas gemein hatten - sie waren Partner von Jessica. Hat sie die Neigung ihres Vaters geerbt? Jessica muss den Mörder finden, um ihren Ruf zu retten.