Die Detectives können nicht fassen, dass ihr Kollege Frost tot ist. Er erlag seinen Verletzungen nach einem Verkehrscrash. Sie stehen sich gegenseitig, aber auch seiner Familie bei. Doch viel Zeit zum Traurigsein bleibt ihnen nicht, denn ein neuer Fall wartet auf die Ermittler: Ohne Vorwarnung steht eine Frau im Polizeigebäude, sie hält eine Waffe in der Hand und hat Blut an der Kleidung. Angeblich will sie jemanden getötet haben - doch sie kann sich nicht erinnern.