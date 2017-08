Inspector Mathias - Mord in Wales: Treibjagd Heute | RBB | 23:45 - 01:15 Uhr | Krimiserie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ein Anwalt wird erschossen. Der Verdacht fällt auf den jungen Außenseiter Daniel Protheroe (Joseff Owen), der verschwunden ist. Als Inspector Matthias in Daniels Haus noch die Leiche seiner Mutter findet, greifen einige Männer zu Selbstjustiz. Kann Mathias sie stoppen? Original-Titel: Y Gwyll Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimiserie, GB 2016 Regie: Julian Jones Folge: 3 Schauspieler: Tom Mathias Richard Harrington Mared Rhys Mali Harries Lloyd Ellis Alex Harries Sian Owen Hannah Daniel Brian Prosser Aneirin Hughes Branwen Powell Non Haf