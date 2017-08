Die Delphinflüsterin Heute | WDR | 08:20 - 09:50 Uhr | Familienfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Die 14-jährige Alyssa zieht zu ihrem Vater, der als Delfinforscher auf den Bahamas arbeitet und nichts von seiner Tochter weiß. Alyssa hat zunächst Schwierigkeiten, sich dort einzuleben, doch als die Delfinstation als Touristenattraktion enden soll, tun sich beide zusammen. Alyssa ist die Einzige, die mit Delfinen kommunizieren kann und bittet sie um Hilfe. Original-Titel: Eye of the Dolphin Laufzeit: 90 Minuten Genre: Familienfilm, USA 2006 Regie: Michael D. Sellers Schauspieler: Alyssa Carly Schroeder Dr. James Hawk Adrian Dunbar Daniel George Harris Tourist at Bar Robert Keskemety Lucy Katharine Ross Tamika Christine Adams