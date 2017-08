Vorstadtkrokodile III Heute | Disney | 20:15 - 21:50 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die Vorstadtkrokodile veranstalten ein illegales Kart-Rennen im Parkhaus. Frank (David Hürten) verunglückt und schwebt in Lebensgefahr. Er braucht eine Organspende - doch dafür kommt nur sein älterer Bruder Dennis in Frage. Und der sitzt dummerweise im Knast. Original-Titel: The Crocodiles: All for One Laufzeit: 95 Minuten Genre: Abenteuerfilm, D 2011 Regie: Christian Ditter, Wolfgang Groos Schauspieler: Hannes Nick Romeo Reimann Kai Fabian Halbig Maria Leonie Tepe Olli Manuel Steitz Jorgo Javidan Imani Peter Robin Walter Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets