2 Oscars® 3 Golden Globes Die junge Engländerin Adela Quested reist nach Indien, um ihren Verlobten Ronny Heaslop zu heiraten. Der verklemmte Snobismus der Kolonialisten ist ihr bald zuwider, stattdessen entflammt ihr Interesse an der Kultur des exotischen Landes. Der indische Arzt Dr. Aziz bietet sich an, ihr die berühmten Höhlen von Marabar zu zeigen. Doch der Ausflug endet in einem Eklat, als man Adela blutig und verwirrt auffindet. Dr. Aziz wird wegen Vergewaltigung angeklagt, doch was tatsächlich in den Marabar-Höhlen vorgefallen ist, bleibt weiter rätselhaft.