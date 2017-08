Ein junger Studienabbrecher und sein berufskrimineller Großvater planen einen großen Coup. Dafür will der Enkel noch seinen ehrlich gewordenen Vater einspannen. Sidney Lumets Krimikomödie mit Sean Connery, Dustin Hoffman und dem jungen Matthew Broderick. Der schottisch-irische Immigrant und Witwer Jessie McMullen ist ein sympathischer Gauner und Frauenheld, stolz auf seine kriminelle Lebensweise und Vergangenheit. Sein Sohn Vito sollte in seine Fußstapfen treten, doch als der mit 21 selbst Vater wurde, heiratete er und begann ein bürgerliches Leben. Mit seinem Fleischhandelsunternehmen versuchte Vito seinem Sohn Adam ein gutes Beispiel vorzuleben und ihn auf dem richtigen Weg zu halten. Aber schließlich erweisen sich offenbar die Gene als stärker: Adam schmeisst sein Studium und überzeugt seinen Großvater Jessie, mit ihm einen todsicheren Einbruch zu begehen. Für den Coup fehlt nur noch ein Dritter im Bunde. Diesen finden die beiden in Vito. Der lässt sich auf das Unternehmen ein, um auf seinen Sohn aufpassen zu können. Doch was anfangs wie ein einfacher Bruch aussieht, entwickelt sich zum Desaster. Zwischen Caper-Movie und Familiendrama inszenierte Sidney Lumet (1924 2011, "Hundstage", "Network") eine charmante Gaunerkomödie mit den Schauspiel-Schwergewichten Sean Connery und Dustin Hoffman als Vater und Sohn. Als jüngster Spross der kriminellen Familie überzeugt der junge Matthew Broderick.