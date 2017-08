Für Gopal Godse war der Tag der Unabhängigkeit Indiens im August 1947 fast ein Tag der Trauer. Die "Bharat Mata", die "Mutter Indien", die der 27-jährige Brahmane mit nationalistischem Eifer anbetete, hatte viele Provinzen verloren. So war das überwiegend muslimische Ostbengalen zu Ostpakistan geworden. Und in tausend Kilometern Entfernung bildeten der westliche Teil Punjabs sowie die Provinzen Sindh und Belutschistan und das Land der kriegerischen Paschtunen Westpakistan. Auch hier lebten überwiegend Moslems. In Godses Augen war nicht allein die Kolonialmacht Großbritannien für diese "Amputation" verantwortlich. Schuld waren die Moslems. Aber der Hauptschuldige war ein Hindu, der als Held gefeiert wurde, weil er den Engländern die Stirn geboten hatte. Ein kleiner Mann mit Nickelbrille und weißem Baumwollschurz: Mohandas Karamchand Gandhi, genannt "Mahatma", die große Seele.