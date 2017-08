Ninebot Mini: Intuitiv futuristisches Fortbewegen und Fahrspaß ohne Hände verspricht der 'Ninebot Mini', ein Segway ähnlicher Roboroller auf zwei Rädern. Nach nur drei Minuten Lernzeit soll man den Ninebot ganz einfach mit den Beinen und durch Verlagerung des Körperschwerpunkts intuitiv steuern können und damit bis zu viermal schneller sein als zu Fuß. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Hersteller 18 km/h und die Reichweite bis zu 30 Kilometer. Zusätzliches Feature: Per App lässt sich der Ninebot auch fernsteuern und individuelle Einstellungen für Beleuchtung und Fahrverhalten sind möglich. Diamond Dermabrasion: Eine Kosmetikbehandlung wie im Beautysalon, bloß zu Hause: Mikrodermabrasion heißt das vermeintliche Zauberwort. Mittels eines kleinen Geräts mit verschiedenen Aufsätzen soll sich die Haut porentief reinigen und sich das Hautbild deutlich verfeinern lassen. Ein Vakuum-Aufsatz verspricht Mitesser und überschüssiges Fett effektiv zu entfernen, unterschiedliche Diamant-Peeling-Schleifköpfe dienen dem sanften Abschleifen abgestorbener Hautzellen und Unreinheiten. Laut Hersteller kann Diamant-Mikrodermabrasionstechnik auch verwendet werden, um Hautpigmentierungsstörungen, helle Pickel, Altersflecken oder raue Haut im Gesicht zu verbessern. Pizza Box: Die innovative Pizzabox verspricht professionelle Ergebnisse bei der Zubereitung aller Arten von Pizza: frisch, gefroren, dick oder dünn. Der Pizzaofen sorgt für direkte Hitze von unten, wodurch der Teig durchgebacken und knusprig werden soll. Gleichzeitig heizt er laut Hersteller auch von oben, damit auch der Belag durchgart und der Käse schmilzt. Active Coco Teeth Whitening Powder: Schönere, saubere und vor allem weißere Zähne innerhalb weniger Minuten und ohne aggressives Bleaching? Mit 100% natürlicher Aktivkohle aus der Kokosnuss angeblich kein Problem. Die pflanzliche Alternative zur chemischen Zahnaufhellung verspricht, effektiver Vergilbungen und Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Tabak, Rotwein etc. zu beseitigen als Bleaching Strips oder Aufhellungsgele. Sowie durch Entgiftung und Stärkung der Mundflora auch für langanhaltenden frischen Atem zu sorgen. Das Aktivkohlepulver wird auf eine angefeuchtete Zahnbürste gegeben und wie gewohnt morgens und/oder abends die Zähne geputzt. Ein Soforteffekt soll schon nach der ersten Anwendung spür- und sichtbar sein. Digitale Grillzange mit Fleischthermometer: Mit der digitalen Grillzange gelingt laut Hersteller das perfekte Grill-Erlebnis. Dank des integrierten Fleischthermometers und LC-Displays soll die Zange die richtige Temperatur für sieben vorprogrammierte Fleischsorten erkennen können und Alarm schlagen, sobald die ausgewählte Garstufe erreicht ist. Kein Anschneiden mehr nötig und das Fleisch bleibt schön saftig. Otostick Ohrenkorrektur: Der Otostick ist eine kostengünstige Lösung für die Korrektur von abstehenden Ohren ohne aufwendige und schmerzhafte Operation - so verspricht es jedenfalls der Hersteller. Transparente Silikonprothesen werden an Kopf und Ohren befestigt und sollen die Ohren an den Seiten des Kopfes anlegen. Dabei sollen die Prothesen unsichtbar sein und dafür sorgen, dass die Ohren nicht mehr abstehen. Gauswheel: Das "Gauswheel" soll eine neue Art von Einrad-Roller sein. Nicht nur einzigartig in der Optik - mit Geschicklichkeit, Balance und einiger Übung lässt sich laut Hersteller ein besonderes Fahrgefühl erleben. Ganz ungefährlich sind die ersten Fahrversuche mit dem Mono-Rad allerdings nicht. Schutzkleidung und besondere Vorsicht sind also bei diesem Freizeitgerät Pflicht. +++ Kinder testen die verrücktesten Spielzeuge aus aller Welt Magic Plastic: Magic Plastik wurde in Großbritannien erfunden und ist eine knetgummiähnliche Masse, aus der man mit viel Puste Ballons zaubern kann. Man drückt den Inhalt aus der Tube, rollt sie zu einer kleinen Kugel und steckt sie auf ein Plastikröhrchen. Pustet man anschließend fest in das Röhrchen, entsteht aus der Knetkugel ein (Luft-)Ballon. - Kinder testen Produkte