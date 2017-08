Dieser Chauffeur ist anders: In der heißen Phase der Bundestagswahl 2017 stellt sich der deutsche Journalist und Schriftsteller Jörg Thadeusz sechs Wochen in den Dienst der Fahrbereitschaft des hohen Hauses. Ihm geht es aber selbstverständlich nicht allein darum, Spitzenpolitiker in der Hauptstadt von A nach B zu fahren. Jörg Thadeusz möchte chauffieren, fragen und dabei möglichst viel erfahren.