Übertragung einer Partie der US-amerikanischen Major League Soccer. In der MLS treten 22 Mannschaften in zwei Divisions an und kämpfen in der regulären Saison um den bestmöglichen Startplatz für die Play-offs, in denen der Meister ermittelt wird. Titelverteidiger sind die Seattle Sounders, die das Finale gegen den FC Toronto mit 5:4 im Elfmeterschießen für sich entschieden.